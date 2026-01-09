Юрлова о стрельбе российских биатлонистов: «Рисковать мы перестали однозначно. Допускаю, что сказывается отсутствие международных стартов»

Юрлова: российские биатлонисты не рискуют на стрельбе из-за снижения конкуренции.

Чемпионка мира Екатерина Юрлова рассказала, как отсутствие международных стартов влияет на стрельбу российских биатлонистов.

– Вы довольно много тренировались в Австрии. Подход к стрелковым тренировкам в России и в Европе отличается сильно?

– Не знаю почему, но мне кажется, мы за последние несколько лет почему‑то отошли от мысли, что рисковать в стрельбе не только можно, но и нужно. Мы можем делать все намного быстрее, и я сейчас уже четко это вижу как тренер. Довольно показательной, кстати, в этом плане стала квалификация «Гонки чемпионов» в Рязани. Последнюю стойку Наталья Шевченко и Ира Казакевич работали быстро, четко и в хорошем ритме.

Вроде бы шоу‑гонка с психологической точки зрения может давить даже сильнее, чем обычные соревнования: болельщики кричат, артисты поют и танцуют, дикторы на стадионе не умолкают. Но даже в столь непривычной обстановке девочки оказались способны показать свой максимум безо всякого напряжения. У меня как у тренера сразу возникает вопрос: почему тогда им не удается сделать то же самое на этапах Кубка России?

– Может быть, потому что во время «Гонки чемпионов» можно потерять только деньги, а на этапе Кубка России иная ответственность?

– Не знаю. Допускаю, что таким образом сказывается отсутствие международных стартов, менее серьезная конкуренция. Но рисковать мы перестали однозначно.

Я уверена: нужно постоянно устраивать какие‑то стрелковые форс‑мажоры и дуэльные стрельбы во время подготовки, чтобы не исчезала конкуренция. Тем более это важно сейчас, когда мы выпали из международной среды.

Мы можем быть отлично готовы, но, когда к этому добавляются стресс и волнение, а большой запас прочности не наработан, спортсмен легко может сломаться.

Я же помню прежние времена, когда соперничество со всеми сильнейшими шло не только на этапах Кубка мира, но даже летом, когда мы пересекались на каких‑то сборах – в той же Германии или Эстонии, участвовали в каких‑то спортивных фестивалях. Видели соперников, знали, что они делают, насколько хорошо они готовы, – сказала Юрлова.