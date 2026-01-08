Эльвира Оберг о первой победе в спринте за три года: «Наконец-то я отстреляла на ноль. У меня были проблемы со спринтами»

Эльвира Оберг о первой победе в спринте за 3 года: наконец-то отстреляла на ноль.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг оценила свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Оберг показала лучший ход во время гонки, а также отстреляла без промахов. Последний раз она побеждала в спринте три года назад на этапе в Поклюке.

«Я невероятно рада, и наконец-то снова отстреляла на ноль на Кубке мира, ощущения потрясающие. У меня были проблемы со спринтами, поэтому мы решили подойти к этому несколько иначе.

Я была сосредоточена только на себе. Никаких промежуточных данных во время гонки и до последнего круга. Я фокусировалась только на ходе и стрельбе, и это хорошо сработало.

Последние полторы недели я много тренировалась и на самом деле не ожидала столь хорошей формы», – сказала Эльвира.