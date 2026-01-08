  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Наталия Шевченко о том, что уступила 0,4 секунды Сливко: «Обидно за такой маленький проигрыш. Будем делать выводы дальше»
10

Наталия Шевченко о том, что уступила 0,4 секунды Сливко: «Обидно за такой маленький проигрыш. Будем делать выводы дальше»

Наталия Шевченко назвала обидным поражение Сливко на чемпионате России.

Биатлонистка Наталия Шевченко назвала обидным поражение Виктории Сливко на Альфа-Банк чемпионате России в Ижевске.

Сегодня Сливко выиграла индивидуальную гонку, Шевченко уступила на финише 0,4 секунды. Обе спортсменки отстреляли чисто.

«Довольна, что удалось не допустить ни одного промаха, но обидно за такой маленький проигрыш. Будем делать выводы дальше. Я отдала все силы, когда подходила к финишной части, их не осталось», – сказала Шевченко.

Виктория Сливко: «Когда обыгрываешь Наталию Шевченко, это дорогого стоит»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
сборная России жен
Виктория Сливко
чемпионат России
Наталия Шевченко (Мекрюкова)
