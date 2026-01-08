Эльвира Оберг одержала 12-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 7-й подиум, у Симон – 40-й

Эльвира Оберг победила в 12-й раз в карьере на Кубке мира, у Симон – 40-й подиум.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг одержала 12-ю в карьере победу в личных гонках на Кубке мира.

Сегодня Оберг стала лучшей в спринте в Оберхофе. Всего на ее счету 32 подиума (12-11-9).

Второе место заняла финка Суви Минккинен . Она поднялась на пьедестал в седьмой раз (1-3-3).

Третьей финишировала Жюлия Симон из Франции, на счету которой теперь 40 подиумов (15-12-13).