Эльвира Оберг одержала 12-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 7-й подиум, у Симон – 40-й
Эльвира Оберг победила в 12-й раз в карьере на Кубке мира, у Симон – 40-й подиум.
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг одержала 12-ю в карьере победу в личных гонках на Кубке мира.
Сегодня Оберг стала лучшей в спринте в Оберхофе. Всего на ее счету 32 подиума (12-11-9).
Второе место заняла финка Суви Минккинен. Она поднялась на пьедестал в седьмой раз (1-3-3).
Третьей финишировала Жюлия Симон из Франции, на счету которой теперь 40 подиумов (15-12-13).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
