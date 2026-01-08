Джакомель о победе в Оберхофе: «Один из самых неоднозначных дней в моей жизни. Много смешанных чувств. Думаю, Сиверт очень бы мной гордился»

Джакомель посвятил победу на Кубке мира умершему другу.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель поделился эмоциями после победы в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Он посвятил победу своему другу Сиверту Баккену, который скончался 23 декабря во время сборов в Италии.

«Это один из самых неоднозначных дней в моей жизни. Один из самых печальных, но и один из самых прекрасных с точки зрения спорта. Много смешанных чувств. Думаю, Сиверт очень бы мной гордился.

Перед стартом я хотел попытаться восстановить самообладание, вернуться в гоночный режим, чтобы не думать о произошедшем.

Но на последнем круге мой тренер сказал мне сделать это для себя и для Сиверта. Думаю, это придало мне дополнительных сил», – сказал Джакомель.