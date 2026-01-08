  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Джакомель о победе в Оберхофе: «Один из самых неоднозначных дней в моей жизни. Много смешанных чувств. Думаю, Сиверт очень бы мной гордился»
2

Джакомель о победе в Оберхофе: «Один из самых неоднозначных дней в моей жизни. Много смешанных чувств. Думаю, Сиверт очень бы мной гордился»

Джакомель посвятил победу на Кубке мира умершему другу.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель поделился эмоциями после победы в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. 

Он посвятил победу своему другу Сиверту Баккену, который скончался 23 декабря во время сборов в Италии. 

«Это один из самых неоднозначных дней в моей жизни. Один из самых печальных, но и один из самых прекрасных с точки зрения спорта. Много смешанных чувств. Думаю, Сиверт очень бы мной гордился.

Перед стартом я хотел попытаться восстановить самообладание, вернуться в гоночный режим, чтобы не думать о произошедшем.

Но на последнем круге мой тренер сказал мне сделать это для себя и для Сиверта. Думаю, это придало мне дополнительных сил», – сказал Джакомель. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RMC Sport
logoсборная Италии по биатлону
logoКубок мира по биатлону
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Норвегии
logoСиверт Гутторм Баккен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Джакомель вышел в лидеры, Ботн – 2-й, Перро – 3-й, Самуэльссон – 4-й
вчера, 12:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Джакомель проиграл 2,5 секунды, Наврат – 6,9, Эдер – лучший по скорострельности
8 января, 11:54
Главные новости
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я, Эльвира Оберг – 5-я
сегодня, 14:49
Эльвира Оберг одержала 13-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 8-й подиум, у Ханны Оберг – 37-й
сегодня, 14:33
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне и показала лучшее время пасьюта, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность
сегодня, 14:25
⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
сегодня, 14:02
Ветле Шостад Кристиансен: «Сегодня мы одержали победу в честь нашего пятого парня»
сегодня, 13:01
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 18 секунд, Швеция – 25
сегодня, 11:38
❄️ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии победила в эстафете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 11:21
Кирилл Бажин: «Рад за Коновалова. Девочки остались без медалей, а мы принесли две. Свердловская область – лучшая»
сегодня, 11:10
Коновалов о победе в масс-старте: «Первые четыре нуля в карьере. Испытывал радость, когда финишировал с флагом»
сегодня, 11:01
❄️ Чемпионат России. Коновалов выиграл большой масс-старт, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 6-й
сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
сегодня, 14:54
Кубок IBU. Гигонна, Вольд, Герхардсен, Шово, Боте и Фихтнер одержали победы на этапе в Арбере
сегодня, 13:33
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 11:50
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 11:47
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря 2025, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Ботн – 3-й
вчера, 12:16
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
8 января, 15:07
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21