  • Дмитрий Васильев: «Латыпов на Кубке мира первые места бы не завоевывал, но я не думаю, что там было бы все печально»
Дмитрий Васильев: «Латыпов на Кубке мира первые места бы не завоевывал, но я не думаю, что там было бы все печально»

Васильев: отсутствие международной практики не способствует улучшению формы.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что отсутствие международной практики не способствует улучшению формы российских биатлонистов. 

Сегодня в Ижевске стартовал чемпионат России по биатлону. Победу в индивидуальной гонке одержал Эдуард Латыпов. 

«Конечно, отсутствие международных стартов не придает высокого уровня. Точнее, даже не то, что уровня, а формы. Форма у спортсменов не улучшается, к сожалению.

По сегодняшним стартам видно, что уровень их подготовки оставляет желать лучшего. Потому что это происходит только тогда, когда соревнуешься с самыми сильными спортсменами.

Хорошо, что наши ребята не сидят на ровном месте, они пытаются поддерживать то, что есть. И когда мы вернемся на международные старты, надеюсь, форма наших ребят быстренько подтянется под самый высокий уровень.

Сложно сказать, что тот же Латыпов показал бы на этапах Кубка мира. Конечно, первые места бы не завоевывал, это понятно, но я не думаю, что там было бы все печально.

Надо быть объективными, отсутствие международной практики, конечно, не способствует улучшению формы, но все не так печально, как могло бы быть, — сказал Васильев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
чемпионат России
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
logoДмитрий Васильев
