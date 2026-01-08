2

Виктория Сливко: «Когда обыгрываешь Наталию Шевченко, это дорогого стоит»

Сливко: когда обыгрываешь Наталию Шевченко, это дорогого стоит.

Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске. 

Она на 0,4 секунды опередила Наталию Шевченко. 

«Очень довольна и счастлива. Это что‑то нереальное, очень крутые эмоции. Я не ожидала…

Когда обыгрываешь Наталию, это дорогого стоит. Трасса тяжелая. Каждый из тройки призеров хотел победить и боролся до конца», — сказала Сливко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoВиктория Сливко
logoсборная России жен
чемпионат России
Ижевская винтовка
logoМатч ТВ
