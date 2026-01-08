Виктория Сливко: «Когда обыгрываешь Наталию Шевченко, это дорогого стоит»

Сливко: когда обыгрываешь Наталию Шевченко, это дорогого стоит.

Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске.

Она на 0,4 секунды опередила Наталию Шевченко.

«Очень довольна и счастлива. Это что‑то нереальное, очень крутые эмоции. Я не ожидала…

Когда обыгрываешь Наталию, это дорогого стоит. Трасса тяжелая. Каждый из тройки призеров хотел победить и боролся до конца», — сказала Сливко.