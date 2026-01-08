  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Минккинен уступила 25 секунд, Симон – 30, Пасслер – быстрейшая в стрельбе
0

Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Минккинен уступила 25 секунд, Симон – 30, Пасслер – быстрейшая в стрельбе

Эльвира Оберг показала лучший ход в спринте в Оберхофе, Пасслер – стрельбу.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она стала победителем гонки.

Быстрее всех в стрельбе была итальянка Ребекка Пасслер, которая при этом не допустила ни одного промаха.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины, спринт

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 20.08,3

2. Осеан Мишлон (Франция) – 16,7

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19,1

4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 20,7

5. Маркета Давидова (Чехия) – 23,0

6. Анамария Лампич (Словения) -23,6

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 25,9

8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 26,1

9. Франциска Пройс (Германия) – 28,6

10. Лу Жанмонно (Франция) – 28,7...

13. Жюлия Симон (Франция) – 30,9

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 47,2 (0)

2. Алена Городна (Украина) – 47,4 (2)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 47,9 (2)

4. Дуня Здоуц (Австрия) – 48,0 (1)

5. Эми Басерга (Швейцария) – 48,5 (1)...

12. Жюлия Симон (Франция) – 50,5 (0)...

18. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,3 (0)...

48. Эльвира Оберг (Швеция) – 59,6 (0)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОберхоф
спринт (жен)
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Швеции жен
logoсборная Словении жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Чехии жен
logoДуня Здоуц
logoРебекка Пасслер
logoсборная Италии жен
logoАлена Городна
logoсборная Австрии жен
logoХанна Оберг
logoсборная Украины жен
logoЭми Басерга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я, Эльвира Оберг – 5-я
сегодня, 14:49
Эльвира Оберг одержала 13-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 8-й подиум, у Ханны Оберг – 37-й
сегодня, 14:33
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне и показала лучшее время пасьюта, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность
сегодня, 14:25
⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
сегодня, 14:02
Ветле Шостад Кристиансен: «Сегодня мы одержали победу в честь нашего пятого парня»
сегодня, 13:01
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 18 секунд, Швеция – 25
сегодня, 11:38
❄️ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии победила в эстафете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 11:21
Кирилл Бажин: «Рад за Коновалова. Девочки остались без медалей, а мы принесли две. Свердловская область – лучшая»
сегодня, 11:10
Коновалов о победе в масс-старте: «Первые четыре нуля в карьере. Испытывал радость, когда финишировал с флагом»
сегодня, 11:01
❄️ Чемпионат России. Коновалов выиграл большой масс-старт, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 6-й
сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
сегодня, 14:54
Кубок IBU. Гигонна, Вольд, Герхардсен, Шово, Боте и Фихтнер одержали победы на этапе в Арбере
сегодня, 13:33
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 11:50
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 11:47
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря 2025, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Ботн – 3-й
вчера, 12:16
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
8 января, 15:07
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21