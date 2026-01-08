Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Минккинен уступила 25 секунд, Симон – 30, Пасслер – быстрейшая в стрельбе

Эльвира Оберг показала лучший ход в спринте в Оберхофе, Пасслер – стрельбу.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она стала победителем гонки.

Быстрее всех в стрельбе была итальянка Ребекка Пасслер, которая при этом не допустила ни одного промаха.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины, спринт

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 20.08,3

2. Осеан Мишлон (Франция) – 16,7

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19,1

4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 20,7

5. Маркета Давидова (Чехия) – 23,0

6. Анамария Лампич (Словения) -23,6

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 25,9

8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 26,1

9. Франциска Пройс (Германия) – 28,6

10. Лу Жанмонно (Франция) – 28,7...

13. Жюлия Симон (Франция) – 30,9

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 47,2 (0)

2. Алена Городна (Украина) – 47,4 (2)

3. Ханна Оберг (Швеция) – 47,9 (2)

4. Дуня Здоуц (Австрия) – 48,0 (1)

5. Эми Басерга (Швейцария) – 48,5 (1)...

12. Жюлия Симон (Франция) – 50,5 (0)...

18. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,3 (0)...

48. Эльвира Оберг (Швеция) – 59,6 (0)