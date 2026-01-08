Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте, Минккинен уступила 25 секунд, Симон – 30, Пасслер – быстрейшая в стрельбе
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она стала победителем гонки.
Быстрее всех в стрельбе была итальянка Ребекка Пасслер, которая при этом не допустила ни одного промаха.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины, спринт
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 20.08,3
2. Осеан Мишлон (Франция) – 16,7
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 19,1
4. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 20,7
5. Маркета Давидова (Чехия) – 23,0
6. Анамария Лампич (Словения) -23,6
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 25,9
8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 26,1
9. Франциска Пройс (Германия) – 28,6
10. Лу Жанмонно (Франция) – 28,7...
13. Жюлия Симон (Франция) – 30,9
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 47,2 (0)
2. Алена Городна (Украина) – 47,4 (2)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 47,9 (2)
4. Дуня Здоуц (Австрия) – 48,0 (1)
5. Эми Басерга (Швейцария) – 48,5 (1)...
12. Жюлия Симон (Франция) – 50,5 (0)...
18. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,3 (0)...
48. Эльвира Оберг (Швеция) – 59,6 (0)