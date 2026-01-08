  • Спортс
  • Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Джакомель проиграл 2,5 секунды, Наврат – 6,9, Эдер – лучший по скорострельности
5

Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Джакомель проиграл 2,5 секунды, Наврат – 6,9, Эдер – лучший по скорострельности

Норвежский биатлонист Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне в спринте в Оберхофе.

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины, спринт

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 23.01,0

2. Эрик Перро (Франция) – 1,7

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 2,5

4. Филипп Наврат (Германия) – 6,9

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 7,6

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16,0

7. Кэмпбелл Райт (США) – 18,6

8. Филипп Хорн (Германия) – 23,2

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 44,4 (1)

2. Кэмпбелл Райт (Словения) – 45,8 (2)

3. Адам Раннелс (Канада) – 46,7 (2)

4. Джеймс Пакаль (Швейцария) – 47,2 (3)

5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 47,5 (2)...

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,9 (1)...

30. Филипп Наврат (Германия) – 57,4 (1)...

94. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.09,5 (1)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
