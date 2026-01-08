Кубок мира. Спринт. Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне, Джакомель проиграл 2,5 секунды, Наврат – 6,9, Эдер – лучший по скорострельности
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины, спринт
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 23.01,0
2. Эрик Перро (Франция) – 1,7
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 2,5
4. Филипп Наврат (Германия) – 6,9
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 7,6
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 16,0
7. Кэмпбелл Райт (США) – 18,6
8. Филипп Хорн (Германия) – 23,2
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 44,4 (1)
2. Кэмпбелл Райт (Словения) – 45,8 (2)
3. Адам Раннелс (Канада) – 46,7 (2)
4. Джеймс Пакаль (Швейцария) – 47,2 (3)
5. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 47,5 (2)...
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,9 (1)...
30. Филипп Наврат (Германия) – 57,4 (1)...
94. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.09,5 (1)