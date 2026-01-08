Джакомель одержал четвертую победу на Кубке мира в карьере, у Наврата – 5-й подиум, у Дале-Шевдала – 18-й
Томмазо Джакомель одержал четвертую победу на Кубке мира в карьере.
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал четвертую победу на Кубке мира в карьере.
Сегодня он выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это 13-я награда итальянца на КМ (4-7-2).
Серебро завоевал немец Филипп Наврат, он поднимется на пьедестал почета в пятый раз (1-2-2).
Третьим финишировал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, для него это 18-я награда на Кубке мира (3-9-6).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
