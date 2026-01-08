Ильназ Мухамедзянов: «Я тренировался все новогодние праздники в Ижевске, выучил каждое дерево. Очень рад сегодняшнему результату»

Мухамедзянов: тренировался новогодние праздники в Ижевске, выучил каждое дерево.

Ильназ Мухамедзянов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске (3-е место).

«Я тренировался все новогодние праздники здесь, выучил каждое дерево, каждую ямочку, где не нужно втыкать палочки.

Я очень рад сегодняшнему результату. Хочу поблагодарить тренеров. Несмотря на промахи, я работал, старался, это принесло плоды», — сказал Мухамедзянов.