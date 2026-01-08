Александр Корнев: «Очень приятно, когда ты едешь, а тебя поддерживают практически на каждом уголке трассы»
Корнев: приятно, когда тебя поддерживают практически на каждом уголке трассы.
Александр Корнев поделился эмоциями после серебра в индивидуальной гонке на чемпионате России в Ижевске.
«Чувство удовлетворения. Порадовал публику. Очень приятно, когда ты едешь, а тебя поддерживают практически на каждом уголке трассы.
Считаю, что биатлон — спорт номер один в Удмуртии», — сказал Корнев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
