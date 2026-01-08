Эдуард Латыпов: «Трасса сегодня тяжелая, гонка получилась функциональной. Доволен, что получилось распределить силы»
Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске (1-е место).
«Все получилось, настроение хорошее. Трасса сегодня тяжелая, гонка получилась функциональной. Доволен, что получилось распределить силы.
На последней стрельбе был небольшой ветер, приходилось концентрироваться на каждом выстреле», — сказал Латыпов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
