Казакевич пропустит чемпионат России в Ижевске из-за болезни.

Российская биатлонистка Ирина Казакевич пропустит чемпионат России в Ижевске из-за болезни.

«Всем привет. К сожалению, вирус настиг и меня! Держалась до последнего.

Состояние здоровья не позволяет мне выйти на гонки в Ижевске.

Всем здоровья! Берегите себя», – написала Казакевич.

Чемпионат России в Ижевске пройдет с 8 по 11 января – там будут индивидуальные гонки, смешанная эстафета и большие масс-старты.