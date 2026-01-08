Казакевич пропустит чемпионат России в Ижевске из-за болезни
Российская биатлонистка Ирина Казакевич пропустит чемпионат России в Ижевске из-за болезни.
«Всем привет. К сожалению, вирус настиг и меня! Держалась до последнего.
Состояние здоровья не позволяет мне выйти на гонки в Ижевске.
Всем здоровья! Берегите себя», – написала Казакевич.
Чемпионат России в Ижевске пройдет с 8 по 11 января – там будут индивидуальные гонки, смешанная эстафета и большие масс-старты.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Ирины Казакевич
