Майгуров о контактах с иностранцами: «У нас есть друзья в Европе, с которыми мы продолжаем общение»

Майгуров сообщил, что у СБР есть друзья в Европе.

«Сейчас с Международным союзом биатлонистов у нас контакты только деловые и судебные. По телефону сейчас все равно ничего решить невозможно.

Мы поддерживаем контакты с теми, кто раньше выступал, в этом году с Мартеном Фуркадом немного пообщались. У нас есть друзья в Европе, с которыми мы продолжаем общение», – рассказал Майгуров.

