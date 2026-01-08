⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла спринт, Минккинен – 2-я, Симон – 3-я
Эльвира Оберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг победила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины, спринт
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 22.00,6 (0)
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 21,1 (0)
3. Жюлия Симон (Франция) – 23,6 (0)
4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 33,7 (0)
5. Франциска Пройс (Германия) – 47,1 (1)
6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 49,5 (1)
7. Лу Жанмонно (Франция) – 54,9 (1)
8. Анна Магнуссон (Швеция) – 59,9 (1)
9. Осеан Мишлон (Франция) – 1.01,5 (2)
10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.03,8 (1)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости