⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла спринт, Минккинен – 2-я, Симон – 3-я

Эльвира Оберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг победила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Кубок мира по биатлону-2025/26 4-й этап Оберхоф, Германия Женщины, спринт 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 22.00,6 (0) 2. Суви Минккинен (Финляндия) – 21,1 (0) 3. Жюлия Симон (Франция) – 23,6 (0) 4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 33,7 (0) 5. Франциска Пройс (Германия) – 47,1 (1) 6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 49,5 (1) 7. Лу Жанмонно (Франция) – 54,9 (1) 8. Анна Магнуссон (Швеция) – 59,9 (1) 9. Осеан Мишлон (Франция) – 1.01,5 (2) 10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.03,8 (1)