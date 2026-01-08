34

⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла спринт, Минккинен – 2-я, Симон – 3-я

Эльвира Оберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг победила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины, спринт

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 22.00,6 (0)

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 21,1 (0)

3. Жюлия Симон (Франция) – 23,6 (0)

4. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 33,7 (0)

5. Франциска Пройс (Германия) – 47,1 (1)

6. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 49,5 (1)

7. Лу Жанмонно (Франция) – 54,9 (1)

8. Анна Магнуссон (Швеция) – 59,9 (1)

9. Осеан Мишлон (Франция) – 1.01,5 (2)

10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.03,8 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЯнина Хеттих-Вальц
logoсборная Франции жен
logoМарен Киркеэйде
logoЛинн Естблум (Перссон)
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoСоня Лейнамо
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Словении жен
logoсборная Словакии жен
результаты
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЛена Хекки-Гросс
logoАнамария Лампич
logoАнна Магнуссон
logoЭльвира Оберг
logoсборная Германии жен
logoОсеан Мишлон
logoАнастасия Кузьмина
logoЛу Жанмонно
logoсборная Швеции жен
logoЖюлия Симон
logoсборная Швейцарии жен
спринт (жен)
logoХанна Оберг
logoКубок мира по биатлону
logoЖанна Ришар
logoСелина Гротиан
logoКаролине Кноттен
logoОберхоф
logoсборная Норвегии жен
logoАнна-Карин Хейденберг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Васильев считает, что Олимпиаду не нужно показывать в России: «МОК поиздевался над нашими спортсменами, а мы еще должны платить деньги за трансляции»
52 минуты назад
Чемпионат России. Шевченко и Бажин, Резцова и Халили, Метеля и Серохвостов, Бурундукова и Бабиков пробегут сингл-микст
сегодня, 16:05
Александр Тихонов: «Нельзя оставлять страну без показа Олимпиады. Это событие мирового масштаба»
сегодня, 15:14
Виктор Майгуров: «Если говорить об инвентаре и оборудовании, то у нас сейчас все есть. Иногда возникают сложности с патронами из-за логистики»
сегодня, 07:33
Юрлова о стрельбе российских биатлонистов: «Рисковать мы перестали однозначно. Допускаю, что сказывается отсутствие международных стартов»
сегодня, 06:45
Екатерина Юрлова: «У Шашилова одна из самых дисциплинированных команд. А он сам для меня идеал тренера»
сегодня, 06:43
Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
сегодня, 06:02
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске
сегодня, 06:01
Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
сегодня, 06:00
Эльвира Оберг о первой победе в спринте за три года: «Наконец-то я отстреляла на ноль. У меня были проблемы со спринтами»
вчера, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
вчера, 15:07
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
вчера, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря 2025, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря 2025, 12:25
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря 2025, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря 2025, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря 2025, 11:10