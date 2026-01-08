⚡ Кубок мира. Спринт. Джакомель одержал победу, Наврат – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
Томмазо Джакомель победил в спринте на Кубке мира по биатлону в Оберхофе.
8 января итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Спринт
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 24.36,7 (1)
2. Филипп Наврат (Германия) – 12,7 (1)
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 26,4 (1)
4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 30,9 (1)
5. Эрик Перро (Франция) – 31,3 (2)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 31,6 (1)
7. Филипп Хорн (Германия) – 36,4 (1)
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 41,5 (0)
9. Лукас Хофер (Италия) – 42,8 (1)
10. Кэмпбелл Райт (США) – 47,5 (2)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
