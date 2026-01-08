❄️ Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Сливко победила, Наталия Шевченко – 2-я, Дербушева – 3-я
Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России.
8 января Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
Ижевск
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Виктория Сливко – 45.33,8 (0)
2. Наталия Шевченко – 0,4 (0)
3. Тамара Дербушева – 58,8 (0)
4. Анастасия Томшина – 1.26,3 (1)
5. Юлия Коваленко – 1.52,6 (1)
6. Кристина Резцова – 2.10,8 (3)
7. Виктория Метеля – 2.25,8 (2)
8. Маргарита Болдырева – 2.26,0 (1)
9. Анастасия Зырянова – 3.04,2 (1)
10. Анастасия Григорьева – 3.29,7 (2)
11. Ксения Довгая – 3.49,0 (3)
12. Елизавета Бурундукова – 4.27,4 (4)
13. Евгения Турикова – 4.38,5 (3)
14. Антонина Ковалева – 4.50,4 (3)
15. Анастасия Егорова – 4.57,4 (4)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости