❄️ Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Сливко победила, Наталия Шевченко – 2-я, Дербушева – 3-я

Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России.

8 января Виктория Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

«Ижевская винтовка»

Ижевск

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Виктория Сливко – 45.33,8 (0)

2. Наталия Шевченко – 0,4 (0)

3. Тамара Дербушева – 58,8 (0)

4. Анастасия Томшина – 1.26,3 (1)

5. Юлия Коваленко – 1.52,6 (1)

6. Кристина Резцова – 2.10,8 (3)

7. Виктория Метеля – 2.25,8 (2)

8. Маргарита Болдырева – 2.26,0 (1)

9. Анастасия Зырянова – 3.04,2 (1)

10. Анастасия Григорьева – 3.29,7 (2)

11. Ксения Довгая – 3.49,0 (3)

12. Елизавета Бурундукова – 4.27,4 (4)

13. Евгения Турикова – 4.38,5 (3)

14. Антонина Ковалева – 4.50,4 (3)

15. Анастасия Егорова – 4.57,4 (4)