❄️ Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Латыпов победил, Корнев – 2-й, Мухамедзянов – 3-й
8 января Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
«Ижевская винтовка»
Ижевск
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Эдуард Латыпов – 54.03,5 (1)
2. Александр Корнев – 1.28,7 (2)
3. Ильназ Мухамедзянов – 1.33,4 (2)
4. Карим Халили – 1.37,0 (1)
4. Николай Алексеев – 2.18,9 (0)
6. Роман Еремин – 2.28,8 (4)
7. Степан Данилов (Беларусь) – 2.43,5 (2)
8. Евгений Сидоров – 2.47,4 (3)
9. Александр Голяк (Беларусь) – 2.48,7 (1)
10. Антон Бабиков – 2.56,2 (2)
11. Кирилл Бажин – 3.10,1 (3)
12. Михаил Бурундуков – 2.23,3 (2)
13. Никита Гришин – 3.36,2 (0)
14. Ярослав Конкин – 3.41,3 (2)
15. Никита Лобастов (Беларусь) – 4.01,5 (4)
16. Рустам Каюмов – 4.17,6 (3)...
21. Даниил Серохвостов – 4.59,3 (5)
