  ❄️ Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Латыпов победил, Корнев – 2-й, Мухамедзянов – 3-й
❄️ Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Латыпов победил, Корнев – 2-й, Мухамедзянов – 3-й

Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону.

8 января Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону в Ижевске. 

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

«Ижевская винтовка»

Ижевск

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Эдуард Латыпов – 54.03,5 (1)

2. Александр Корнев – 1.28,7 (2)

3. Ильназ Мухамедзянов – 1.33,4 (2)

4. Карим Халили – 1.37,0 (1)

4. Николай Алексеев – 2.18,9 (0)

6. Роман Еремин – 2.28,8 (4)

7. Степан Данилов (Беларусь) – 2.43,5 (2)

8. Евгений Сидоров – 2.47,4 (3)

9. Александр Голяк (Беларусь) – 2.48,7 (1)

10. Антон Бабиков – 2.56,2 (2)

11. Кирилл Бажин – 3.10,1 (3)

12. Михаил Бурундуков – 2.23,3 (2)

13. Никита Гришин – 3.36,2 (0)

14. Ярослав Конкин – 3.41,3 (2)

15. Никита Лобастов (Беларусь) – 4.01,5 (4)

16. Рустам Каюмов – 4.17,6 (3)...

21. Даниил Серохвостов – 4.59,3 (5)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
