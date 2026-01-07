Норвежского биатлониста Сиверта Баккена похоронят 13 января в Лиллехаммере.

Трехкратный чемпион Европы по биатлону норвежец Сиверт Баккен будет похоронен 13 января в Лиллехаммере.

Церемония состоится в церкви Нордре Оль.

Баккен скончался в конце декабря в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостиничном номере в итальянском Лаваце, на спортсмене была гипоксическая маска. Точные результаты судебно-медицинской экспертизы ожидаются не ранее марта.

В сезоне-2021/22 Баккен выигрывал Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов на Кубке мира.