9

Женский спринт на Кубке мира в Оберхофе перенесен с 9 на 8 января из-за погодных условий

Женский спринт на Кубке мира в Оберхофе перенесен на 8 января из-за непогоды.

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил расписание этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Из-за ожидаемых сильных порывов ветра женский спринт был перенесен на 8 января, на 16:15 по московскому времени. Изначально гонка должна была пройти 9-го.

Мужской спринт также состоится в четверг, но теперь начнется раньше – в 13:30.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
logoКубок мира по биатлону
logoОберхоф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Васильев считает, что Олимпиаду не нужно показывать в России: «МОК поиздевался над нашими спортсменами, а мы еще должны платить деньги за трансляции»
51 минуту назад
Чемпионат России. Шевченко и Бажин, Резцова и Халили, Метеля и Серохвостов, Бурундукова и Бабиков пробегут сингл-микст
сегодня, 16:05
Александр Тихонов: «Нельзя оставлять страну без показа Олимпиады. Это событие мирового масштаба»
сегодня, 15:14
Виктор Майгуров: «Если говорить об инвентаре и оборудовании, то у нас сейчас все есть. Иногда возникают сложности с патронами из-за логистики»
сегодня, 07:33
Юрлова о стрельбе российских биатлонистов: «Рисковать мы перестали однозначно. Допускаю, что сказывается отсутствие международных стартов»
сегодня, 06:45
Екатерина Юрлова: «У Шашилова одна из самых дисциплинированных команд. А он сам для меня идеал тренера»
сегодня, 06:43
Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
сегодня, 06:02
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске
сегодня, 06:01
Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
сегодня, 06:00
Эльвира Оберг о первой победе в спринте за три года: «Наконец-то я отстреляла на ноль. У меня были проблемы со спринтами»
вчера, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
вчера, 15:07
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 12:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
вчера, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря 2025, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря 2025, 12:25
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря 2025, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря 2025, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря 2025, 11:10