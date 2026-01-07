Женский спринт на Кубке мира в Оберхофе перенесен с 9 на 8 января из-за погодных условий

Женский спринт на Кубке мира в Оберхофе перенесен на 8 января из-за непогоды.

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил расписание этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Из-за ожидаемых сильных порывов ветра женский спринт был перенесен на 8 января, на 16:15 по московскому времени. Изначально гонка должна была пройти 9-го.

Мужской спринт также состоится в четверг, но теперь начнется раньше – в 13:30.