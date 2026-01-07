Йохан-Олав Ботн: «Если бы я тренировался как Йоханнес Бо, то был бы 30-м на Кубке Норвегии»
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн считает, что не мог бы тренироваться так же, как пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо.
– Свободного времени катастрофически мало, все уходит на разные вещи. Мне кажется, я готов заниматься своим делом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
– Каким биатлонистом ты был бы, если тренировался как Йоханнес Бо (в вопрос предполагается, что Бо делал это значительно меньше – Спортс’’)?
– Тогда я был бы 30-м на Кубке Норвегии. Когда я начал много тренироваться, результаты не заставили себя ждать, – сказал Ботн.
На данный момент Ботн лидирует в общем зачете Кубка мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: TV2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости