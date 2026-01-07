  • Спортс
  • Майгуров о возможном допуске российских биатлонистов: «Я думаю, в январе уже будет решение»
Майгуров о возможном допуске российских биатлонистов: «Я думаю, в январе уже будет решение»

CAS может принять решение по допуску российских биатлонистов в январе.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что решение по допуску спортсменов на международную арену могут принять в январе.

Ранее СБР обжаловал отстранение российских биатлонистов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Общаетесь с коллегами из лыжной федерации касательно допуска к международным стартам двух их спортсменов – Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева? С декабря они выступают на этапах Кубка мира в нейтральном статусе. Есть понимание, какая там атмосфера вокруг них?

– Мы знаем эту обстановку. Нормальная обстановка. Для нас главное – это то, что лыжников начали допускать. И что в целом у них все нормально.

– Это усиливает шансы на скорое снятие бана с биатлонистов? Все-таки одним из главных аргументов в пользу отстранения российских спортсменов с 2022 года называлось негативное к ним отношение местной публики на территории Европы.

– Когда идут разбирательства в суде, там мало кто поддается эмоциям. Да, потом, при допуске спортсменов одни международные федерации могут смотреть на действия других международных федераций. Но все-таки, как правило, в каждом виде спорта данные вопросы рассматриваются отдельно.

– Верите, что в 2026 году хотя бы часть российских биатлонистов начнет выступать на международных соревнованиях?

– Я думаю, в январе уже будет решение, – ответил Майгуров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Известия»
logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
