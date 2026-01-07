Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Ижевске.

С 8 по 11 января в Ижевске пройдут гонки Альфа-Банк чемпионата России по биатлону.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

«Ижевская винтовка»

Ижевск

Расписание трансляций

8 января, четверг

10:00 – мужчины, индивидуальная гонка – Матч ТВ, Матч! Арена

13:00 – женщины, индивидуальная гонка - Матч ТВ, Матч! Арена

10 января, суббота

10:30 – смешанная эстафета - Матч ТВ

11 января, воскресенье

10:00 – женщины, большой масс-старт – Матч ТВ

12:45 – мужчины, большой масс-старт – Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26