Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске
Опубликовано расписание чемпионата России по биатлону в Ижевске.
С 8 по 11 января в Ижевске пройдут гонки Альфа-Банк чемпионата России по биатлону.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
«Ижевская винтовка»
Ижевск
Расписание трансляций
8 января, четверг
10:00 – мужчины, индивидуальная гонка – Матч ТВ, Матч! Арена
13:00 – женщины, индивидуальная гонка - Матч ТВ, Матч! Арена
10 января, суббота
10:30 – смешанная эстафета - Матч ТВ
11 января, воскресенье
10:00 – женщины, большой масс-старт – Матч ТВ
12:45 – мужчины, большой масс-старт – Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
