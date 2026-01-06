Ботн, Лагрейд, Кристиансен, Дале-Шевдал, Киркеэйде, Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2026

Ботн, Лагрейд, Киркеэйде вошли в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2026.

Олимпийский комитет Норвегии объявил имена первых шести биатлонистов, включенных в состав команды на Олимпиаду-2026 в Италии.

От Норвегии на Игры поедут шесть мужчин и пять женщин.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йохан-Олав Ботн

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Женщины

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен