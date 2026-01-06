Ботн, Лагрейд, Кристиансен, Дале-Шевдал, Киркеэйде, Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2026
Олимпийский комитет Норвегии объявил имена первых шести биатлонистов, включенных в состав команды на Олимпиаду-2026 в Италии.
От Норвегии на Игры поедут шесть мужчин и пять женщин.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йохан-Олав Ботн
Ветле Шостад Кристиансен
Йоханнес Дале-Шевдал
Стурла Хольм Лагрейд
Женщины
Марен Киркеэйде
Каролине Кноттен
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: НОК Норвегии
