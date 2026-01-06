Биатлонист Вьюхин: «Бежать легкоатлетический марафон – мазохизм. На лыжах это не настолько тяжело»

Биатлонист Вьюхин сравнил легкоатлетические марафоны с мазохизмом.

Российский биатлонист Андрей Вьюхин сравнил легкоатлетические марафоны с мазохизмом.

– Есть ли в ваших январских планах выступления на лыжне без винтовки?

– Я бы хотел пробежать какие‑то старты на этапе Кубка России в Казани, но этот этап накладывается на биатлонный – в Демино, и логистически перебраться из одного места в другое будет нереально. Максимум, когда может получиться посоревноваться с лыжниками, – это концовка сезона.

– Как вы относитесь к марафонским дистанциям, кстати?

– Крайне положительно.

– То есть бежать 50 км для вас не мазохизм?

– Мазохизм – бежать легкоатлетические 42 км. На лыжах это на самом деле не настолько тяжело. И реально испытываешь удовольствие, что дошел, что правильно разложился по дистанции. Марафон в этом плане не прощает ошибок.

– А если брать биатлонные дистанции, какая из них наиболее тактическая?

– Наверное, спринт. Он становится все быстрее и быстрее, и если посмотреть, как бегают на том же Кубке мира, становится понятно, насколько все должно быть идеально. И силы разложить, и на стрельбе не потерять. Те же норвежцы начали бегать несколько иначе, чем в предыдущих сезонах. Они всегда начинали очень активно. Сейчас же выигрывают в основном на последнем круге. Максимально минимизируют вероятность ошибки на рубежах. То есть они не стреляют быстро, – ответил Вьюхин.