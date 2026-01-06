Биатлонист Вьюхин: «В Кирово‑Чепецке я узнал о лыжном спринте столько, что это нужно еще переварить»

  • Спортс
4

Вьюхин считает, что биатлон интереснее лыжных гонок.

Биатлонист Андрей Вьюхин высказался о специфике лыжного спринта.

Ранее Вьюхин выступал на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсмен выиграл квалификацию спринта, но выбыл в 1/4 финала.

– Вы сказали, что до спринтерской гонки даже не подозревали, насколько хороши в лыжах. Не было ощущения после победы в квалификации, что это не тот вид, где лидеры с первого старта бегут на полную катушку? Может быть, сильнейшие просто берегли силы?

– Это большое заблуждение – так думать. Я много общался с биатлонистами, которые соревновались в чистых гонках, общался с лыжниками, и все они говорили, что спринтерская квалификация – это вид, в котором все и всегда бегут на максимуме.

Когда разрыв на финише между первым и тридцатым номером составляет всего 5 секунд, невозможно настолько хорошо все рассчитать, чтобы где‑то сэкономить силы. Все хотят попасть в плей-офф, но для этого надо развивать максимальную скорость.

– В чем заключалась ошибка Савелия Коростелева (в спринте на «Тур де Ски» – Спортс’’) ?

– Чтобы оценивать такие вещи, нужен опыт, которого у меня нет. В Кирово‑Чепецке я узнал о лыжном спринте столько, что это нужно еще переварить. Оказывается, это настолько специфическая дисциплина, с таким количеством тонкостей…

Взять, допустим, те же круги, на которых Коростелев соревновался в последние годы, включая этот сезон: сразу адаптироваться после них к условиям европейских трасс очень сложно. Это другая скорость снега, большое количество виражей, более короткие подъемы.

– Лыжный спринт для вас интереснее биатлонного?

– Я бы сказал, что он более предсказуемый. В биатлоне даже лидер, на которого поставили все, может ошибиться последним выстрелом и лишиться медали. В лыжах, даже если спортсмены выкатываются на финишную прямую вчетвером, специалистам почти всегда очевидно, у кого больше шансов победить.

– В свое время я (Елена Вайцеховская – Спортс’’) ушла из плавания в прыжки в воду, потому что в плавательном бассейне мне было дико скучно. Мне кажется, лыжные гонки и биатлон – похожая история…

– Есть такое. Мне, честно говоря, тяжело представить, как можно ежедневно выполнять такие объемы работы, как это делают лыжники. С одной стороны, им проще найти место для тренировок, они не привязаны к стрельбищу.

В России это особенно актуально: для того чтобы иметь возможность полноценно тренироваться, биатлонист должен быть прикреплен к конкретной базе. Но в плане разнообразия тренировочного процесса биатлон, конечно, интереснее. Вроде я только что участвовал в лыжном спринте, а сегодня уже работаю в тире с винтовкой, как стрелок, – ответил Вьюхин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
