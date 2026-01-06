IBU присвоит умершему Сиверту Баккену первый стартовый номер в спринте на Кубке мира в Оберхофе
На этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет церемония прощания с норвежским биатлонистом Сивертом Баккеном.
8 января спринт в Оберхофе начнется с минуты молчания в память о спортсмене. Также Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что Баккену присвоят первый номер в гонке – таким образом, ее фактически откроет второй стартующий. Сборная Норвегии планирует выйти на спринт с траурными повязками.
27-летний Баккен скончался в декабре. Его нашли мертвым в гостиничном номере в Лаваце (Италия), на спортсмене была гипоксическая маска. Точные результаты судебно-медицинской экспертизы ожидаются не ранее марта.
Баккен – трехкратный чемпион Европы, обладатель Малого хрустального глобуса в зачете масс-стартов на Кубке мира-2021/22.
