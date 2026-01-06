Бабиков о международных стартах: «Следим за лыжниками, но для биатлонистов нет шансов. Этот вопрос уже глупый»

Антон Бабиков: следим за лыжниками, но для биатлонистов нет шансов.

Чемпион мира Антон Бабиков не верит в скорый допуск российских биатлонистов до международных турниров.

– Следили за выступлением лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на этапах Кубка мира и гонке «Тур де Ски», куда их допустили в декабре. Верите, что скоро начнут допускать биатлонистов до аналогичных стартов?

– Мы, конечно, следим за лыжниками и болеем за наших. В частности, следили за «Тур де Ски», но для биатлонистов нет шансов.

Мне кажется, этот вопрос уже глупый, – сказал Бабиков.