Бабиков о международных стартах: «Следим за лыжниками, но для биатлонистов нет шансов. Этот вопрос уже глупый»
Антон Бабиков: следим за лыжниками, но для биатлонистов нет шансов.
Чемпион мира Антон Бабиков не верит в скорый допуск российских биатлонистов до международных турниров.
– Следили за выступлением лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на этапах Кубка мира и гонке «Тур де Ски», куда их допустили в декабре. Верите, что скоро начнут допускать биатлонистов до аналогичных стартов?
– Мы, конечно, следим за лыжниками и болеем за наших. В частности, следили за «Тур де Ски», но для биатлонистов нет шансов.
Мне кажется, этот вопрос уже глупый, – сказал Бабиков.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Известия
