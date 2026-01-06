Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
Опубликовано расписание четвертого этапа Кубка IBU по биатлону в Арбере.
С 8 по 11 января в немецком Арбере пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону.
4-й этап
Арбер, Германия
Расписание гонок
8 января, четверг
12:30 – индивидуальная гонка, мужчины
16:30 – индивидуальная гонка, женщины
10 декабря, суббота
12:45 – мужчины, спринт
16:30 – женщины, спринт
11 декабря, воскресенье
12:45 – мужчины, гонка преследования
15:30 – женщины, гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости