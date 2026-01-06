Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере

Опубликовано расписание четвертого этапа Кубка IBU по биатлону в Арбере.

С 8 по 11 января в немецком Арбере пройдет четвертый этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

4-й этап

Арбер, Германия

Расписание гонок

8 января, четверг

12:30 – индивидуальная гонка, мужчины

16:30 – индивидуальная гонка, женщины

10 декабря, суббота

12:45 – мужчины, спринт

16:30 – женщины, спринт

11 декабря, воскресенье

12:45 – мужчины, гонка преследования

15:30 – женщины, гонка преследования

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.