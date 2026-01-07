Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Опубликовано расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
С 8 по 11 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Расписание гонок
8 января, четверг
13:30 – мужчины, спринт
16:15 – женщины, спринт
10 января, суббота
14:00 – мужчины, гонка преследования
16:25 – женщины, эстафета
11 января, воскресенье
13:00 – мужчины, эстафета
16:30 – женщины, гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko. Программа этапа была изменена в связи с погодными условиями.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости