Опубликовано расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

С 8 по 11 января в немецком Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Расписание гонок

8 января, четверг

13:30 – мужчины, спринт

16:15 – женщины, спринт

10 января, суббота

14:00 – мужчины, гонка преследования

16:25 – женщины, эстафета

11 января, воскресенье

13:00 – мужчины, эстафета

16:30 – женщины, гонка преследования

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko. Программа этапа была изменена в связи с погодными условиями.

