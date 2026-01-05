Владимир Путин: «Отрадно, что наши паралимпийцы вновь выступают с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой»

Путин назвал победой возвращение российским паралимпийцам флага и гимна.

Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России (ПКР ) с 30-летием со дня создания.

Письмо президента РФ опубликовала пресс-служба ПКР.

«Дорогие друзья! От души поздравляю спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня его создания.

Все эти годы Паралимпийский комитет России выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает в полной мере раскрыть свои таланты, продемонстрировать твердый характер и несгибаемую силу духа.

Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх.

И конечно, отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой.

Желаю и впредь успешно решать ответственные задачи, удачи вам и всего самого доброго», – говорится в письме главы государства.