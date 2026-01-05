  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Владимир Путин: «Отрадно, что наши паралимпийцы вновь выступают с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой»
10

Владимир Путин: «Отрадно, что наши паралимпийцы вновь выступают с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой»

Путин назвал победой возвращение российским паралимпийцам флага и гимна.

Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России (ПКР) с 30-летием со дня создания. 

Письмо президента РФ опубликовала пресс-служба ПКР.

«Дорогие друзья! От души поздравляю спортсменов, тренеров, коллектив и ветеранов Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня его создания.

Все эти годы Паралимпийский комитет России выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет своими благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает в полной мере раскрыть свои таланты, продемонстрировать твердый характер и несгибаемую силу духа.

Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх.

И конечно, отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой.

Желаю и впредь успешно решать ответственные задачи, удачи вам и всего самого доброго», – говорится в письме главы государства. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ПКР
logoВладимир Путин
ПКР
logoпаралимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Рожков: «На Паралимпиаде рассчитываем принять участие в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде»
вчера, 12:54
Сливко, Сидоров и еще шесть российских биатлонистов подали апелляции в CAS вместе с СБР
16 декабря 2025, 06:52
Павел Рожков: «Победа паралимпийского комитета в CAS дает право россиянам участвовать в Паралимпиаде с гимном и флагом»
2 декабря 2025, 17:19
Главные новости
Ботн, Лагрейд, Кристиансен, Дале-Шевдал, Киркеэйде, Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на Олимпиаду-2026
сегодня, 17:00
Биатлонист Вьюхин: «Бежать легкоатлетический марафон – мазохизм. На лыжах это не настолько тяжело»
сегодня, 14:04
Биатлонист Вьюхин: «В Кирово‑Чепецке я узнал о лыжном спринте столько, что это нужно еще переварить»
сегодня, 13:55
IBU присвоит умершему Сиверту Баккену первый стартовый номер в спринте на Кубке мира в Оберхофе
сегодня, 11:49
Бабиков о международных стартах: «Следим за лыжниками, но для биатлонистов нет шансов. Этот вопрос уже глупый»
сегодня, 06:27
Расписание четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
сегодня, 06:01
Расписание четвертого этапа Кубка IBU в Арбере
сегодня, 01:46
Эдуард Латыпов: «Я очень рад за наших лыжников, что они могут выступать на Кубке мира»
вчера, 12:40
Антон Бабиков: «Не хватает трасс лыжных в стране. В районе Москвы негде тренироваться на лыжах»
вчера, 07:28
Виктор Майгуров: «Я в первом классе занимался фигурным катанием. Не пошло, потому что не было специалистов и школы»
4 января, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря 2025, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря 2025, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря 2025, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря 2025, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря 2025, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря 2025, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря 2025, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря 2025, 11:10