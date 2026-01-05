Эдуард Латыпов: «Я очень рад за наших лыжников, что они могут выступать на Кубке мира»

Латыпов: я очень рад за наших лыжников, что они могут выступать на Кубке мира.

Трехкратный призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов назвал достойным выступление российских лыжников на «Тур де Ски».

Савелий Коростелев занял восьмое место в общем зачете многодневки, Дарья Непряева – десятое.

«Конечно, мы с ребятами следили за гонками и по возможности смотрели. Я очень рад за наших лыжников, что они могут выступать на Кубке мира.

Считаю, что на «Тур де Ски» они выступили достойно, показали очень хороший результат.

Да, в отдельных гонках не все получается, но это их первый сезон на таком уровне, нужно привыкать к высоте и адаптироваться», – сказал Латыпов.