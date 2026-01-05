Антон Бабиков: «Не хватает трасс лыжных в стране. В районе Москвы негде тренироваться на лыжах»

Бабиков: не хватает трасс в стране. В районе Москвы негде тренироваться на лыжах.

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что в стране не хватает лыжных трасс.

3-4 января в Рязани прошел лыжно-биатлонный турнир «Технониколь. Гонка чемпионов».

— Насколько удовлетворены своей текущей формой?

— Сносная форма. На троечку пойдет.

— Как выдерживаете праздничные дни? Насколько сложно сдерживать себя с учетом того, что уже 3 января надо выходить на трассу?

— Это в целом несложно делать. Просто не хватает трасс лыжных в стране, чтобы можно было тренироваться. Допустим, в районе Москвы негде тренироваться на лыжах. Это вносит свои коррективы в подготовку. В остальном же работали, как и все. Поэтому нетрудно выйти 3 января на трассу и откатать гонку. Там дело было в другом.

— В чем?

— Неважная получилась гонка в Рязани в первый день. Сложное скольжение получилось — приходится упираться, невозможно в таких условиях пройтись в удовольствие. Хочется, чтобы скольжение было получше.

— Вы сказали, что в районе Москвы негде тренироваться. Не тянет даже трасса в Красногорске, где еще пару лет назад проходил этап Кубка России по лыжным гонкам?

— Красногорск, как мне кажется, не тянет вообще со времен Кубков мира.

— По сравнению с прошлым сезоном календарь в российском биатлоне стал менее плотным, гораздо меньше этапов Кубка России и Кубка Содружества. Вам удобней выступать в таких условиях? Или хочется больше соревнований?

— Да не принципиально вообще. Главное, чтобы качественно проводились соревнования, — сказал Бабиков.