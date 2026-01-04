  • Спортс
  • Виктор Майгуров: «Я в первом классе занимался фигурным катанием. Не пошло, потому что не было специалистов и школы»
Виктор Майгуров: «Я в первом классе занимался фигурным катанием. Не пошло, потому что не было специалистов и школы»

Глава Союза биатлонистов России (СБР), трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров рассказал, что в первом классе занимался фигурным катанием.

«Я в первом классе занимался фигурным катанием. У нас дружное взаимодействие среди зимних федераций. Мы постоянно встречаемся, обмениваемся мнениями, информацией, опытом, новостями. Можем вместе выступить с какой-то инициативой.

У меня в фигурном катании не пошло, потому что не было специалистов и школы. Я родом из маленького поселка, где какое-то время один тренер поработал. Но это дало мне толчок для дальнейших занятий хоккеем. Но и тут с нами занимались люди, которые работали смену в шахте, а потом приходили потренировать ребятишек.

Играл я шесть лет. И только в седьмом классе пошел в лыжи. К нам в село по распределению отправили лыжных тренеров, семью выпускников вуза, Лукьяновых. Они до сих пор там работают, продолжают растить талантливых детей», – сказал Майгуров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
