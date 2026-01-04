Эдуард Латыпов: «Мыслей об Олимпиаде-2030 не было еще. Когда сезон закончится, будем думать, как развивать карьеру дальше»

Латыпов: мыслей об Олимпиаде-2030 еще не было.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что еще не думал о том, как будет развиваться его спортивная карьера после текущего сезона.

— Верите, что в 2026 году может что-то измениться в отношении российских биатлонистов и их наконец допустят до международных стартов?

— Все возможно.

— Продумываете план на следующий четырехлетний цикл? Есть принципиальное желание пробиться на Олимпиаду-2030?

— Пока не знаю — мыслей об этом не было еще. Все мысли сейчас о нынешнем сезоне. Когда он закончится, будем думать о том, как развивать карьеру дальше и какие у нас вообще предложения.

— После того как международные федерации стали более активно выдавать российским спортсменам нейтральный статус: с лыжами, фристайлом и сноубордом, у вас появилось больше оптимизма касательно возвращения биатлонистов в их систему?

— Лед тронулся — это уже хорошо. Будем следить за новостями и от них отталкиваться, — сказал Латыпов.