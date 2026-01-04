  • Спортс
  • Светлана Ишмуратова: «В Нагано я получила воспаление легких. Когда появились первые симптомы, врач сборной дал гидроперит и больше не подходил ко мне»
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова поделилась воспоминаниями о пропуске Олимпийских игр в Нагано-1998. 

— На этапе Кубка мира (в 1997 году) в Финляндии я становилась второй и третьей. Для отбора на Олимпийские игры в Нагано нужно попасть в десятку на международных этапах. И ко мне подошел главный тренер команды и сказал: «Губу не раскатывай. Все равно никуда не поедешь». Я даже и не думала никуда ехать: в мыслях было, что второе и третье места — случайность. Психологически не была к этому готова.

— Но в итоге поехали.

— Да, в Антхольце, на последнем перед олимпийскими играми этапе Кубка мира, в спринте заняла второе место. При этом погодные условия там оставляли желать лучшего: дул очень сильный ветер. Мне сказали, что здесь хорошо стреляют только профессионалы. С намеком на то, что ловить нечего. Но мне повезло, со стрельбой справилась, обошлась одним штрафным кругом и заняла второе место — тренерам деваться было некуда, и они вынуждены были взять меня в команду. Ну, а уже в Нагано я получила воспаление легких.

— Ужасно обидно.

— Не то слово! Но самое главное другое — когда появились первые симптомы, врач сборной дал гидроперит и больше не подходил ко мне.

— Неужели так может быть? Не пытались помочь?

— Я понимаю, что мешала, поскольку по сути в последний вагон поезда запрыгнула.

Слава богу, там и японские медики были. Когда пришла к ним, они моментально сделали рентген. Показывают мне снимок, лопочут непонятное. Вижу на снимке что-то черное на одном легком. Из всего их разговора понимаю только слово «пневмония». Думаю: «Елки-палки! Неужели опять своей «любимой» детской болезнью заболела?» В детстве я часто  с этим мучилась.

Было жутко больно и обидно. Я даже не могла позвонить родителям, не в состоянии была сообщить отцу, что заболела и не смогу принять участие в Олимпийских играх. А он-то ждал, как самый ярый мой болельщик. Позвонить смогла только тогда, когда начались соревнования. Собравшись с силами, рассказала: «Папа, у меня воспаление легких. Не смогу бежать». Он был очень расстроен, в переводе звучало бы так: «Эх! Тьфу! Ну что делать? Лечись!»

Но самое интересное, что, заболев в феврале, я уже бежала командную гонку на чемпионате мира в марте, и мы стали первыми. До сих пор не могу себе представить, как тогда бежала! Из Нагано домой добралась тогда с огромным трудом. Даже сидеть на стуле тогда не могла: просто не было сил, — сказала Ишмуратова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
