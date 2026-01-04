  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Светлана Ишмуратова: «В России вообще нет хрупких женщин-руководителей. Внешность обманчива. А я-то еще и с Урала»
1

Светлана Ишмуратова: «В России вообще нет хрупких женщин-руководителей. Внешность обманчива. А я-то еще и с Урала»

Ишмуратова: в России нет хрупких женщин-руководителей. Внешность обманчива.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова рассказала о работе в ЦСКА. 

— Насколько сложно хрупкой женщине быть в звании полковника, трудиться в должности заместителя начальника ЦСКА по военно-политической работе и создавать уют дома? Это же какой стальной характер должен быть!

— Мне кажется, в России вообще нет хрупких женщин-руководителей. Внешность обманчива. А я-то еще и с Урала! Да еще десять лет в национальной сборной по биатлону. Все это закалило меня на всю жизнь.

Для кого-то я как тренер и друг. Для тех, кому нужна мама, я как мама. А для тех, кто меня не слушается, включаю грозного полковника и замполита: делаю строгие глаза, и голос у меня при этом меняется. Мне необходимо выполнение приказа: в армии не исполнить приказ начальника просто нельзя, единоначалие. Так что иногда приходится мотивировать и подстегнуть на выполнение.

Понятно, что все мы люди, поэтому порой нужно поднять настрой и мотивацию показывать результаты — в этом тоже состоит моя работа. Так что нужно быть и мягкой, и пушистой, и железной, и строгой: кнут и пряник! Но строгой я бываю довольно редко, потому что общаюсь в основном с хорошими людьми, а плохих не замечаю.

А на детишек смотрю — сердце радуется. Они такие маленькие, такие замечательные! Все время к чему-то хорошему стремятся, копошатся. Особенно тогда, когда что-то выигрывают — у них тогда меняется походка и отношение к другим ребятам.

И в этот самый момент их надо немного «поправить»: спорт — такое дело, что сегодня ты победил, а завтра проиграл. Проигрывать мы не любим. В этом случае уже кто-то голову опускает: мол, все пропало. Поэтому приходится объяснять, что сегодня ты выиграл, ты чемпион, но завтра уже нет. Если, конечно, не продолжишь тренироваться с еще большим усердием. Есть стимул работать дальше и всегда внимательно слушать тренера. И надо понимать, что сегодня у тебя соревнования одного уровня, а завтра — совсем другого, нужно быть к этому готовым, — сказала Ишмуратова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoСветлана Ишмуратова
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Призовой фонд «Гонки чемпионов» в Рязани составит 12 млн рублей. В соревнованиях примут участие лыжники и биатлонисты
24 декабря 2025, 09:41
Кристина Резцова: «Большунов не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни»
20 декабря 2025, 08:32
Губерниев о недопуске биатлонистов: «Свинская политика IBU. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и требовать компенсации»
19 декабря 2025, 11:57
Главные новости
Виктор Майгуров: «Я в первом классе занимался фигурным катанием. Не пошло, потому что не было специалистов и школы»
сегодня, 14:22
❄️ «Гонка чемпионов». Команда Степановой выиграла смешанную эстафету, команда Логинова – 2-я, команда Смольского – 3-я
сегодня, 10:37
Эдуард Латыпов: «Мыслей об Олимпиаде-2030 не было еще. Когда сезон закончится, будем думать, как развивать карьеру дальше»
сегодня, 08:04
Светлана Ишмуратова: «В Нагано я получила воспаление легких. Когда появились первые симптомы, врач сборной дал гидроперит и больше не подходил ко мне»
сегодня, 07:45
Александр Тихонов: «В 2026 году закончится СВО и руки будут развязаны. Подъем российского спорта неизбежен!»
сегодня, 06:20
Ботн рассказал, как нашел Баккена мертвым: «У меня были шок и паника. Первое, что делаешь в такой ситуации – пытаешься помочь»
вчера, 19:59
Лагрейд и Ботн пропустят этап Кубка мира в Оберхофе. Их заменят Аспенес и Невланн
вчера, 18:29
«Гонка чемпионов». Шевченко, Смольский, Горбунова и Тиунов одержали победы в квалификации
вчера, 11:46
Вероника Логинова: «РУСАДА готово к аудиту. Сроки приезда экспертов WADA пока не объявлены – они ждут решения по поправкам в федеральный закон»
вчера, 07:49
Виктор Майгуров: «Я слежу за российскими лыжами сейчас даже больше, чем за мировым биатлоном»
вчера, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря 2025, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря 2025, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря 2025, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря 2025, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря 2025, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря 2025, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря 2025, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря 2025, 11:10