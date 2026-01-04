Светлана Ишмуратова: «В России вообще нет хрупких женщин-руководителей. Внешность обманчива. А я-то еще и с Урала»

Ишмуратова: в России нет хрупких женщин-руководителей. Внешность обманчива.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова рассказала о работе в ЦСКА.

— Насколько сложно хрупкой женщине быть в звании полковника, трудиться в должности заместителя начальника ЦСКА по военно-политической работе и создавать уют дома? Это же какой стальной характер должен быть!

— Мне кажется, в России вообще нет хрупких женщин-руководителей. Внешность обманчива. А я-то еще и с Урала! Да еще десять лет в национальной сборной по биатлону. Все это закалило меня на всю жизнь.

Для кого-то я как тренер и друг. Для тех, кому нужна мама, я как мама. А для тех, кто меня не слушается, включаю грозного полковника и замполита: делаю строгие глаза, и голос у меня при этом меняется. Мне необходимо выполнение приказа: в армии не исполнить приказ начальника просто нельзя, единоначалие. Так что иногда приходится мотивировать и подстегнуть на выполнение.

Понятно, что все мы люди, поэтому порой нужно поднять настрой и мотивацию показывать результаты — в этом тоже состоит моя работа. Так что нужно быть и мягкой, и пушистой, и железной, и строгой: кнут и пряник! Но строгой я бываю довольно редко, потому что общаюсь в основном с хорошими людьми, а плохих не замечаю.

А на детишек смотрю — сердце радуется. Они такие маленькие, такие замечательные! Все время к чему-то хорошему стремятся, копошатся. Особенно тогда, когда что-то выигрывают — у них тогда меняется походка и отношение к другим ребятам.

И в этот самый момент их надо немного «поправить»: спорт — такое дело, что сегодня ты победил, а завтра проиграл. Проигрывать мы не любим. В этом случае уже кто-то голову опускает: мол, все пропало. Поэтому приходится объяснять, что сегодня ты выиграл, ты чемпион, но завтра уже нет. Если, конечно, не продолжишь тренироваться с еще большим усердием. Есть стимул работать дальше и всегда внимательно слушать тренера. И надо понимать, что сегодня у тебя соревнования одного уровня, а завтра — совсем другого, нужно быть к этому готовым, — сказала Ишмуратова.