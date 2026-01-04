Александр Тихонов: «В 2026 году закончится СВО и руки будут развязаны. Подъем российского спорта неизбежен!»

Тихонов: в 2026-м подъем российского спорта неизбежен.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что в 2026-м будет подъем российского спорта.

«В 2026 году закончится СВО и руки будут развязаны: мы посмотрим, кто на что способен. Мы давно не соревновались.

Не сомневаюсь, что Россия в спорте при правильном отношении и профессионализме составит конкуренцию во всех видах. Так было всегда. Подъем российского спорта неизбежен!» - сказал Тихонов.