Лагрейд и Ботн пропустят этап Кубка мира в Оберхофе. Их заменят Аспенес и Невланн

Норвежские биатлонисты Лагрейд и Ботн пропустят этап Кубка мира в Оберхофе.

Норвежские биатлонисты Стурла Хольм Лагрейд и Йохан-Олав Ботн не выступят на этапе Кубка мира в Оберхофе по состоянию здоровья, сообщает VG.

«Я очень хотел бы выйти на старт, и, возможно, в этот раз особенно сильно. В то же время я должен заботиться о своем здоровье, поэтому сейчас это единственно правильное решение», – сказал Ботн, который лидирует в общем зачете Кубка мира.

Лагрейда и Ботна в Оберхофе заменят Сверре Дален Аспенес и Мартин Невланн. Для Невланна это будет дебют на Кубке мира.

Этап в Оберхофе пройдет с 8 по 11 января. В его программе – спринты, эстафеты и гонки преследования.