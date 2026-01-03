  • Спортс
  • «Гонка чемпионов». Команды Латыпова, Степановой, Бажина, Поварницына, Логинова, Ступак, Смольского, Бабикова пробегут смешанную эстафету
«Гонка чемпионов». Команды Латыпова, Степановой, Бажина, Поварницына, Логинова, Ступак, Смольского, Бабикова пробегут смешанную эстафету

Команды Латыпова и Степановой пробегут смешанную эстафету на «Гонке чемпионов».

4 января в Рязани в рамках лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов» пройдет смешанная эстафета.

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

1. Команда Латыпова (Елизавета Бурундукова, Лидия Горбунова, Эдуард Латыпов, Александр Бакуров)

2. Команда Степановой (Наталия Шевченко, Вероника Степанова, Даниил Усов, Иван Якимушкин)

3. Команда Бажина (Инна Терещенко, Алина Пеклецова, Кирилл Бажин, Егор Митрошин)

4. Команда Лазовского (Ирина Казакевич, Екатерина Смирнова, Дмитрий Лазовский, Александр Терентьев)

5. Команда Поварницына (Кира Дюжева, Елизавета Маслакова, Александр Поварницын, Денис Спицов)

6. Команда Ступак (Динара Смольская, Юлия Ступак, Евгений Сидоров, Павел Соловьев)

7. Команда Корнева (Светлана Миронова, Екатерина Никитина, Александр Корнев, Сергей Волков)

8. Команда Логинова (Виктория Сливко, Алена Баранова, Александр Логинов, Артем Мальцев)

9. Команда Смольского (Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Антон Смольский, Иван Горбунов)

10. Команда Бабикова (Тамара Дербушева, Анастасия Фалеева, Антон Бабиков, Константин Тиунов)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoТамара Дербушева (Воронина)
logoАлена Баранова
logoСветлана Миронова
logoЕгор Митрошин
logoКирилл Бажин
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoИрина Казакевич
logoВероника Степанова
logoВиктория Сливко
logoАлександр Терентьев
logoАлександр Логинов
logoСергей Волков
logoЕлизавета Маслакова
logoПавел Соловьев
logoАнтон Бабиков
logoАлександр Поварницын
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoДенис Спицов
logoЭдуард Латыпов
logoИван Горбунов
logoИван Якимушкин
logoЕкатерина Смирнова
logoПолина Плюснина
logoКонстантин Тиунов
logoАлександр Корнев
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАнастасия Фалеева
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoЕвгений Сидоров
logoАртем Мальцев
logoЕкатерина Никитина
logoАлександр Бакуров
logoКира Дюжева
logoДмитрий Лазовский
logoДаниил Усов
logoАлина Пеклецова
logoЕлизавета Бурундукова (Каплина)
logoИнна Терещенко
