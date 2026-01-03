«Гонка чемпионов». Команды Латыпова, Степановой, Бажина, Поварницына, Логинова, Ступак, Смольского, Бабикова пробегут смешанную эстафету
4 января в Рязани в рамках лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов» пройдет смешанная эстафета.
Рязань
Смешанная эстафета
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Команда Латыпова (Елизавета Бурундукова, Лидия Горбунова, Эдуард Латыпов, Александр Бакуров)
2. Команда Степановой (Наталия Шевченко, Вероника Степанова, Даниил Усов, Иван Якимушкин)
3. Команда Бажина (Инна Терещенко, Алина Пеклецова, Кирилл Бажин, Егор Митрошин)
4. Команда Лазовского (Ирина Казакевич, Екатерина Смирнова, Дмитрий Лазовский, Александр Терентьев)
5. Команда Поварницына (Кира Дюжева, Елизавета Маслакова, Александр Поварницын, Денис Спицов)
6. Команда Ступак (Динара Смольская, Юлия Ступак, Евгений Сидоров, Павел Соловьев)
7. Команда Корнева (Светлана Миронова, Екатерина Никитина, Александр Корнев, Сергей Волков)
8. Команда Логинова (Виктория Сливко, Алена Баранова, Александр Логинов, Артем Мальцев)
9. Команда Смольского (Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Антон Смольский, Иван Горбунов)
10. Команда Бабикова (Тамара Дербушева, Анастасия Фалеева, Антон Бабиков, Константин Тиунов)