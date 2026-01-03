Вероника Логинова: «РУСАДА готово к аудиту. Сроки приезда экспертов WADA пока не объявлены – они ждут решения по поправкам в федеральный закон»

Глава РУСАДА: мы готовы к аудиту, сроки приезда экспертов WADA пока не объявлены.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедут в Москву.

«РУСАДА к аудиту готово во всех смыслах. Сроки приезда экспертов WADA пока не объявлены, но мы понимаем, чего они ждут – решения по поправкам в федеральный закон.

Как только этот вопрос будет закрыт, аудит последует очень быстро. А мы готовы принять аудиторов от WADA хоть завтра», – сказала Логинова.