Виктор Майгуров: «Я слежу за российскими лыжами сейчас даже больше, чем за мировым биатлоном»

Майгуров: я слежу за российскими лыжами даже больше, чем за мировым биатлоном.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров признался, что следит за российскими лыжными гонками пристальнее, чем за мировым биатлоном.

«Я слежу за российскими лыжами сейчас даже больше, чем за мировым биатлоном. Часто между нашими гонками показывают лыжи, и мне очень интересно их смотреть. Мне запомнилась Алина Пеклецова – она часто попадает в призы, виден ее бойцовский характер. Там все бойцы в лыжных гонках, но именно на нее я обратил внимание», – рассказал Майгуров.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. В декабре 2025-го СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).