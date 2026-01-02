Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни
Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни.
Лыжница Евгения Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни.
Пока неизвестно, кто ее заменит.
«Всех с новым, 2026 годом! К сожалению, на Гонке чемпионов в Рязани я не выступлю, приболела, увидимся в Казани!» – написала Крупицкая.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
