0

Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни

Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни.

Лыжница Евгения Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни.

Пока неизвестно, кто ее заменит.

«Всех с новым, 2026 годом! К сожалению, на Гонке чемпионов в Рязани я не выступлю, приболела, увидимся в Казани!» – написала Крупицкая.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕвгения Крупицкая
Гонка чемпионов (Рязань)
