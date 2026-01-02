Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни.

Пока неизвестно, кто ее заменит.

«Всех с новым, 2026 годом! К сожалению, на Гонке чемпионов в Рязани я не выступлю, приболела, увидимся в Казани!» – написала Крупицкая.