  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • «Гонка чемпионов». Латыпов, Логинов, Сливко, Ардашев, Спицов, Сорина и Пеклецова выйдут на старт квалификации
0

«Гонка чемпионов». Латыпов, Логинов, Сливко, Ардашев, Спицов, Сорина и Пеклецова выйдут на старт квалификации

Лыжники и биатлонисты пробегут квалификацию на «Гонке чемпионов» в Рязани.

3 января на «Гонке чемпионов» в Рязани пройдет квалификация.

«Гонка чемпионов»

Рязань

Квалификация

Начало – 3 января в 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ

Состав участников

БиатлонАлександр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский (Беларусь), Антон Смольский (Беларусь), Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская (Беларусь), Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Инна Терещенко.

Лыжные гонки: Иван Горбунов, Павел Соловьев, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Егор Митрошин, Алена Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.

Расписание «Гонки чемпионов» в Рязани: там выступят лыжники и биатлонисты

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoАлександр Логинов
logoАлександр Поварницын
logoАнтон Бабиков
logoАлександр Корнев
logoДаниил Усов
logoЕвгений Сидоров
logoКирилл Бажин
logoЭдуард Латыпов
logoСветлана Миронова
logoИрина Казакевич
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoТамара Дербушева (Воронина)
logoКира Дюжева
logoПолина Плюснина
logoВиктория Сливко
logoЕлизавета Бурундукова (Каплина)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoИван Якимушкин
logoСергей Ардашев
logoИван Горбунов
logoСергей Волков
logoДенис Спицов
logoАлександр Терентьев
logoАртем Мальцев
logoВероника Степанова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАнастасия Фалеева
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoАлина Пеклецова
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoЕкатерина Смирнова
logoЕкатерина Никитина
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕгор Митрошин
logoИнна Терещенко
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен
logoАлена Баранова
logoПавел Соловьев
logoсборная России
лыжные гонки
logoсборная Беларуси жен
результаты
logoКонстантин Тиунов
Гонка чемпионов (Рязань)
сборная Беларуси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Логинов, Латыпов, Смольский, Сливко, Терентьев, Ардашев, Степанова, Фалеева, Ступак примут участие в лыжно-биатлонной «Гонке чемпионов»
24 декабря 2025, 10:52
Кубок России. Общий зачет. Бажин вышел на первое место, Поварницын – 2-й, Халили – 3-й
14 декабря 2025, 13:20
Главные новости
Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни
28 минут назад
Расписание «Гонки чемпионов» в Рязани: там выступят лыжники и биатлонисты
39 минут назад
Виктор Майгуров: «Очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, потом в лыжи или биатлон придут»
сегодня, 07:15
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: гонки в Оберхофе начнутся 8 января, финал сезона пройдет в марте в Осло
сегодня, 06:46
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
сегодня, 06:46
WADA планирует запретить использование гипоксических масок после смерти биатлониста Баккена
вчера, 15:00
Ольга Зайцева: «Пожелаю, чтобы спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли. Бесцельная жизнь – грустная»
вчера, 14:42
Виктор Майгуров: «Если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на Олимпийские игры»
31 декабря 2025, 15:55
СБР опубликовал новогоднее поздравление: «Пусть ваша жизнь будет столь же захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует так же неизменно, как верный прицел в решающий момент»
31 декабря 2025, 14:04
Александр Тихонов: «Пожелание российскому спорту на 2026 год – чтобы сняли все санкции. Не знаю ни одного человека, который бы не хотел стать чемпионом мира и Олимпийских игр»
31 декабря 2025, 08:22
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря 2025, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря 2025, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря 2025, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря 2025, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря 2025, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря 2025, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря 2025, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря 2025, 11:10