«Гонка чемпионов». Латыпов, Логинов, Сливко, Ардашев, Спицов, Сорина и Пеклецова выйдут на старт квалификации
3 января на «Гонке чемпионов» в Рязани пройдет квалификация.
«Гонка чемпионов»
Рязань
Квалификация
Начало – 3 января в 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ
Состав участников
Биатлон: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский (Беларусь), Антон Смольский (Беларусь), Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская (Беларусь), Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Инна Терещенко.
Лыжные гонки: Иван Горбунов, Павел Соловьев, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Егор Митрошин, Алена Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.
Расписание «Гонки чемпионов» в Рязани: там выступят лыжники и биатлонисты