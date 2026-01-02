Расписание «Гонки чемпионов» в Рязани: там выступят лыжники и биатлонисты
Расписание «Гонки чемпионов» в Рязани.
3 и 4 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов», где выступят российские лыжники и биатлонисты.
«Гонка чемпионов»
Рязань
Расписание трансляций
3 января
Квалификация
11.30, Матч ТВ
4 января
Смешанная эстафета
11.30, Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
