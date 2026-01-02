Расписание «Гонки чемпионов» в Рязани: там выступят лыжники и биатлонисты

Расписание «Гонки чемпионов» в Рязани.

3 и 4 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов», где выступят российские лыжники и биатлонисты.

«Гонка чемпионов»

Рязань

Расписание трансляций

3 января

Квалификация

11.30, Матч ТВ

4 января

Смешанная эстафета

11.30, Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.