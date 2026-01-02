  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виктор Майгуров: «Очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, потом в лыжи или биатлон придут»
1

Виктор Майгуров: «Очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, потом в лыжи или биатлон придут»

Майгуров дал совет юным фигуристам переходить в лыжи или биатлон.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о фигурном катании.

«Я за фигурным катанием мало слежу. Но слава богу, что оно у нас остается очень сильным. Плюс, на Олимпиаду допустили. Наши спортсмены, не сбавляя оборотов, продолжают готовиться.

Знаю, что очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, позанимаются, потом в лыжи или биатлон придут. Это нормально, когда дети пробуют разное», – сказал Майгуров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
детский спорт
logoВиктор Майгуров
logoСоюз биатлонистов России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: гонки в Оберхофе начнутся 8 января, финал сезона пройдет в марте в Осло
33 минуты назад
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартовал в сентябре, Кубок России – в конце ноября
33 минуты назад
WADA планирует запретить использование гипоксических масок после смерти биатлониста Баккена
вчера, 15:00
Ольга Зайцева: «Пожелаю, чтобы спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли. Бесцельная жизнь – грустная»
вчера, 14:42
Виктор Майгуров: «Если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на Олимпийские игры»
31 декабря 2025, 15:55
СБР опубликовал новогоднее поздравление: «Пусть ваша жизнь будет столь же захватывающей, как гонка преследования, а удача сопутствует так же неизменно, как верный прицел в решающий момент»
31 декабря 2025, 14:04
Александр Тихонов: «Пожелание российскому спорту на 2026 год – чтобы сняли все санкции. Не знаю ни одного человека, который бы не хотел стать чемпионом мира и Олимпийских игр»
31 декабря 2025, 08:22
«После этого начнется ренессанс биатлона в России». Сергей Колесников о возможном возвращении спортсменов на Кубок мира
31 декабря 2025, 07:37
Сергей Колесников: «Майгуров не ожидал, что деньги букмекеров вместо федерации переведут в Российский спортивный фонд. Мы, спонсоры, этот разрыв никак не покроем»
31 декабря 2025, 07:02
Сергей Колесников отказался от идеи возглавить Союз биатлонистов России: «Не хочу большей нагрузки. Много времени и энергии приходится направлять в бизнес, поэтому нет»
31 декабря 2025, 06:28
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Киркеэйде лидирует, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я
21 декабря 2025, 12:21
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Ботн лидирует, Перро – 2-й, Джакомель – 3-й
20 декабря 2025, 14:57
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен вышла в лидеры, Виттоцци – 2-я, Магнуссон – 3-я
20 декабря 2025, 12:25
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
19 декабря 2025, 15:56
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
18 декабря 2025, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Киркеэйде – 2-я, Вирер – 3-я
18 декабря 2025, 15:02
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря 2025, 13:23
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря 2025, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря 2025, 11:10