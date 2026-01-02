Виктор Майгуров: «Очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, потом в лыжи или биатлон придут»

Майгуров дал совет юным фигуристам переходить в лыжи или биатлон.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о фигурном катании.

«Я за фигурным катанием мало слежу. Но слава богу, что оно у нас остается очень сильным. Плюс, на Олимпиаду допустили. Наши спортсмены, не сбавляя оборотов, продолжают готовиться.

Знаю, что очень много ребятишек в 4-5 лет приходят на фигурное катание. Пусть пока походят, позанимаются, потом в лыжи или биатлон придут. Это нормально, когда дети пробуют разное», – сказал Майгуров.