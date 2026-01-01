  • Спортс
WADA планирует запретить использование гипоксических масок после смерти биатлониста Баккена

WADA может запретить гипоксические маски после смерти Баккена.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести запрет на использование гипоксических масок, которые симулируют высотные условия.

Об этом сообщает испанское издание Marca. Поводом стала смерть норвежского биатлониста Сиверта Баккена.

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны. В Союзе биатлонистов Норвегии сообщили, что, когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска.

Ранее гипоксические маски анализировались WADA только в контексте возможного получения преимущества. Теперь агентство рассматривает их с точки зрения безопасности, здоровья и угрозы жизни спортсменов.

Источники в антидопинговом сообществе сообщили, что «ведется работа по их запрету». Представители велокоманд и антидопинговых органов отметили, что речь идет не только об использовании метода в соревновательный период, но в тренировочных условиях, когда невозможно обеспечить медицинский контроль.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Marca
logoСиверт Гутторм Баккен
logoWADA
происшествия
logoсборная Норвегии
