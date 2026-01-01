Ольга Зайцева: «Пожелаю, чтобы спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли. Бесцельная жизнь – грустная»

Зайцева: желаю, чтобы спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева пожелала спортсменам ставить перед собой цели.

«Хочу поздравить всех с Новым годом! Пожелаю, чтобы он был счастливым, исполнились все наши мечты, а спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли.

Бесцельная жизнь – грустная, поэтому цели должны быть. Конечно, чтобы они всегда исполнялись и доходили до спортсменов», – сказала Зайцева.