Ольга Зайцева: «Пожелаю, чтобы спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли. Бесцельная жизнь – грустная»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева пожелала спортсменам ставить перед собой цели.

«Хочу поздравить всех с Новым годом! Пожелаю, чтобы он был счастливым, исполнились все наши мечты, а спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли.

Бесцельная жизнь – грустная, поэтому цели должны быть. Конечно, чтобы они всегда исполнялись и доходили до спортсменов», – сказала Зайцева.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
