Ольга Зайцева: «Пожелаю, чтобы спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли. Бесцельная жизнь – грустная»
«Хочу поздравить всех с Новым годом! Пожелаю, чтобы он был счастливым, исполнились все наши мечты, а спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли.
Бесцельная жизнь – грустная, поэтому цели должны быть. Конечно, чтобы они всегда исполнялись и доходили до спортсменов», – сказала Зайцева.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
