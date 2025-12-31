Виктор Майгуров: «Если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на Олимпийские игры»

Майгуров: если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на ОИ.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что он подарил бы спортсменам, если бы был Дедом Морозом.

«Если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на Олимпийские игры. То, к чему все последнее время и готовятся.



Мы периодически отмечаем с друзьями, пять-шесть семей, и проводим Новый год весело. Спортсмены так точно не отмечают. Для меня не проблема встретить Новый год в кругу семьи. Но если есть возможность собрать компанию и куда-то уехать – это здорово. Только не в теплую страну. Я точно люблю снег, наш Новый год, салюты, шампанское. Мы выросли на этом празднике.

В моем детстве мандарины и шоколадные конфеты были только на Новый год, в лучшем случае. Сегодня у наших детей есть все круглый год: и мандарины, и клубника. Но важнее – получить подарок под елочкой. Именно этого всегда ждут и дети, и взрослые», – сказал Майгуров.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU). На данный момент СБР оспаривает санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).