Виктор Майгуров: «Если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на Олимпийские игры»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что он подарил бы спортсменам, если бы был Дедом Морозом.
«Если бы я был Дедом Морозом, выдал бы нашим биатлонистам путевки на Олимпийские игры. То, к чему все последнее время и готовятся.
Мы периодически отмечаем с друзьями, пять-шесть семей, и проводим Новый год весело. Спортсмены так точно не отмечают. Для меня не проблема встретить Новый год в кругу семьи. Но если есть возможность собрать компанию и куда-то уехать – это здорово. Только не в теплую страну. Я точно люблю снег, наш Новый год, салюты, шампанское. Мы выросли на этом празднике.
В моем детстве мандарины и шоколадные конфеты были только на Новый год, в лучшем случае. Сегодня у наших детей есть все круглый год: и мандарины, и клубника. Но важнее – получить подарок под елочкой. Именно этого всегда ждут и дети, и взрослые», – сказал Майгуров.
С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU). На данный момент СБР оспаривает санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).